Personal médico de Cuba fuera de peligro tras sismos en Venezuela

Los profesionales de la salud de Cuba que colaboran en Venezuela se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos están incorporados a las labores asistenciales requeridas, informaron hoy aquí fuentes gubernamentales.

Según comunicó el Ministerio de Salud Pública, tras conocerse la noticia de los terremotos en la nación bolivariana, el titular del ramo, José Ángel Portal, estableció comunicación con la Dirección de la Misión Médica en ese país, la cual informó que intercambiaron con los equipos de trabajo en los 24 estados donde hay colaboradores.

Los profesionales, apuntó la fuente, se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales requeridas por la ciudadanía tras la tragedia.

Remarcó además la comunicación que los integrantes de la Misión Médica Cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana.

De acuerdo con autoridades venezolanas, los sismos ocurridos en ese país dejan ya un saldo de 164 muertos y 971 heridos.

En declaraciones a Venezolana de Televisión, la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, declaró que durante toda la madrugada estuvo en contacto directo con el gobernador del estado de La Guaira, Alejandro Terán, y su alcalde, José Manuel Suárez, porque esa región fue una de las zonas declaradas en desastre.

Detalló que allí colapsaron “cantidad de edificios” y es donde deben concentrar las labores de rescate y búsqueda.

Imágenes divulgadas a través de las redes sociales mostraron numerosos edificios destruidos en su totalidad y con afectaciones parciales en sus estructuras, como en el aeropuerto internacional Simón Bolívar que detuvo sus operaciones.

Apuntó que para La Guaira fueron trasladados rescatistas de otros estados del país para apoyar las labores de salvamento, además de dialogar también con las autoridades de Caracas, donde colapsaron 10 edificios.

Prensa Latina

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