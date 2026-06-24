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Pesistas cubanos a entrenamiento en República Dominicana

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Deportes #Juegos Centroamericanos y del Caribe #Levantamiento de Pesas #República Dominicana #Santo Domingo 2026

El próximo 19 de julio saldrá hacia República Dominicana la primera parte del equipo cubano de levantamiento de pesas que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, según confirmó a JIT Camilo Reynaldo Ramírez, comisionado nacional de la disciplina. 

La delegación estará integrada por los atletas Ludia Montero, Yeniuska Mirabal, Otto Oñate, Edisnel Corrales y Yorelvis Machado, quienes viajarán acompañados por los entrenadores Lázaro Rivera y Vicente Gálvez.

El propósito de la concentración en territorio dominicano será mejorar la relación trabajo-descanso, lo que permitirá incrementar la labor con con más intensidad , características de la etapa en que se encuentran los levantadores.

«También se buscará evaluar una mejor calidad nutritiva para los atletas designados», detalló el comisionado.

Sobre la ausencia de Marifelix Sarría en este primer grupo, el directivo explicó que la subcampeona mundial de los +86 kilogramos realizará una base de preparación en Cuba, acompañada por su entrenador Yoanni Giniebra.

«La idea es que Marifelix pueda ajustar mejor su preparación y llegar en plenitud de forma física a los Juegos», afirmó Ramírez.

El torneo de pesas de la cita multidisciplinaria regional tendrá lugar del 4 al 8 de agosto en el Pabellón de Halterofilia José Joaquín Puello, ubicado en el complejo deportivo Parque del Este de la capital dominicana. (ALH)

Lianet Escobar Hernández/Jit

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By Redacción TV Yumurí

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