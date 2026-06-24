Archivo Histórico preserva tradiciones

La institución resguarda valiosos documentos que permiten reconstruir la historia de esta celebración popular, convertida durante décadas en una expresión distintiva de las festividades sanjuaneras.

Entre los materiales conservados sobresalen las investigaciones promovidas por Emilio O’Farril y el proyecto AfroAtenas, iniciativas que han contribuido al estudio y difusión de las raíces culturales vinculadas a esta tradición.

La documentación preservada en el archivo ofrece testimonios y referencias que enriquecen el conocimiento sobre el origen y evolución de la festividad.

La muestra también destaca la figura de Fedor Moneto, reconocido artista plástico matancero que dedicó parte de su obra y labor cultural a la defensa de las tradiciones populares.

Moneto respaldó activamente la permanencia de la quema del muñeco de San Juan como símbolo de la memoria colectiva de la ciudad.

Junto a esta manifestación cultural, la investigación recupera referencias a otras prácticas tradicionales como el popular “puerquito engrasado”, una de las atracciones que durante años formó parte de las celebraciones sanjuaneras y que permanece en el recuerdo de varias generaciones de matanceros. (ALH)