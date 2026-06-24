Cultura

Archivo Histórico preserva tradiciones

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Archivo Histórico #Cultura #Matanzas #Quema del muñeco de San Juan. #tradiciones
El Archivo Histórico provincial de Matanzas se suma a la preservación de una de las tradiciones más arraigadas de la identidad cultural local: la quema del muñeco de San Juan.

La institución resguarda valiosos documentos que permiten reconstruir la historia de esta celebración popular, convertida durante décadas en una expresión distintiva de las festividades sanjuaneras.

Entre los materiales conservados sobresalen las investigaciones promovidas por Emilio O’Farril y el proyecto AfroAtenas, iniciativas que han contribuido al estudio y difusión de las raíces culturales vinculadas a esta tradición.

La documentación preservada en el archivo ofrece testimonios y referencias que enriquecen el conocimiento sobre el origen y evolución de la festividad.

La muestra también destaca la figura de Fedor Moneto, reconocido artista plástico matancero que dedicó parte de su obra y labor cultural a la defensa de las tradiciones populares.

Moneto respaldó activamente la permanencia de la quema del muñeco de San Juan como símbolo de la memoria colectiva de la ciudad.

Junto a esta manifestación cultural, la investigación recupera referencias a otras prácticas tradicionales como el popular “puerquito engrasado”, una de las atracciones que durante años formó parte de las celebraciones sanjuaneras y que permanece en el recuerdo de varias generaciones de matanceros. (ALH)

Maxdiel Fernández Padrón/Radio 26

Post Views: 40

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura

Concibe Musicaribe Dance variadas propuestas para el verano

Iris Quintero Zulueta
Cultura

Chequean preparativos para la Feria Internacional del Libro

Liz Lenay Guerrero Pérez
Cultura

Taller de Manualidades para niños en El Fortín

Liz Lenay Guerrero Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas tvyumuri

Aplausos para Wilfredo

Deportes

Pesistas cubanos a entrenamiento en República Dominicana

Cultura

Archivo Histórico preserva tradiciones

Matanzas

Inauguran Simposio de Educación y Cultura