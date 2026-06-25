ONU trabaja para acelerar el fin del VIH

Este resultado se produce tras semanas de negociaciones con todos los Estados miembros y la participación de las comunidades, la sociedad civil y los socios. Todos los actores reconocen que este empeño tiene como obstáculo la reducción de la financiación internacional.

Esta declaración-según el comunicado de la Organización de las Naciones Unidas-servirá como una hoja de ruta para impulsar nuevas acciones en la respuesta mundial al VIH durante los próximos cinco años.

La declaración establece una agenda para ampliar de forma equitativa el acceso a las pruebas, el tratamiento y la prevención del VIH, así como para abordar las brechas de financiación y proteger los derechos humanos y la igualdad de género.

“También plantea ampliar el acceso a los medicamentos contra el VIH y otras tecnologías mediante la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de la producción local, con el fin de garantizar la sostenibilidad, además de reforzar la participación de las comunidades y la sociedad civil en la respuesta al sida”, subraya el comunicado. (ALH)

Tomado de Prensa Latina