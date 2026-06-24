Ciencia

Meta suspende entrenamiento de IA tras filtración de datos

Por Estudiantes 0 Comentario #Empleados #Inteligencia artificial (IA) #Meta #Suspensión

Meta suspende un programa interno de inteligencia artificial luego de que datos privados de sus trabajadores como conversaciones, evaluaciones de desempeño y transcripciones, quedaran expuestos a toda la compañía. 

El incidente fue calificado de severidad 2 en una escala de 0 a 5, donde 0 es el nivel más crítico,  aseguró un portavoz de la empresa.

El programa, denominado Model Capability Initiative’ (MCI) y anunciado en abril, pretendía mejorar los modelos de IA utilizando pulsaciones de teclado y movimientos de ratón de los propios empleados. 

Esta medida, que ya había generado rechazo interno por ser obligatoria para la mayoría del personal, quedó en pausa mientras se investiga el alcance de la filtración.

Según capturas filtradas a Business Insider, la exposición de datos sensibles provocó indignación entre los trabajadores, quienes cuestionaron que la información «no estuviera protegida como se había prometido». 

La empresa aseguró que no hay indicios de acceso indebido, pero decidió suspender el proyecto de forma preventiva. (ALH)

Con información de RT

Liz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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