China aboga por mayor coordinación en los BRICS

El canciller chino, Wang Yi, instó este miércoles a fortalecer la coordinación dentro del grupo BRICS durante un análisis de la Reunión de Altos Representantes de Asuntos de Seguridad, celebrada en India.

El diplomático aseguró que el encuentro respaldó el multilateralismo y la solución política de los conflictos, emitiendo una voz común a favor de la independencia y la solidaridad del bloque.

Wang Yi subrayó que los países miembros respaldaron el uso de este mecanismo para mantener la comunicación sobre asuntos internacionales y regionales de relevancia, lo que permitirá enriquecer la cooperación del denominado «Gran Brics».

El jefe de la diplomacia china adelantó que su país asumirá la presidencia rotatoria del grupo el próximo año.

Durante la cita, los representantes deliberaron sobre desafíos como la seguridad energética, la garantía alimentaria, las cadenas de suministro, la ciberseguridad y la inestabilidad derivada del cambio climático.

También analizaron los resultados de los grupos de trabajo conjuntos sobre contraterrorismo y seguridad en tecnologías de la información y la comunicación.

Los participantes expresaron su apoyo a una mayor cooperación interna, especialmente en el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de información y la coordinación entre organismos de seguridad.

La Reunión de Altos Representantes de Seguridad de los BRICS se consolida como un espacio clave para el diálogo y la coordinación política entre los países miembros. (ALH)

Con información de Prensa Latina

Liz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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