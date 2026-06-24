QNegra impulsa empoderamiento juvenil en Matanzas

Desde el lunes 22 y hasta el viernes 26 de junio, la ciudad de Matanzas acoge el taller de capacitación Teoría y práctica de definición y trenzado, una iniciativa del proyecto QNegra orientada al empoderamiento de los jóvenes.

Las sesiones, impartidas por la coordinadora Lisbety Fernández y la promotora Gipsy Martínez, combinan formación técnica con un enfoque de desarrollo personal y autoestima.

Como parte de las acciones comunitarias del proyecto, el próximo sábado 27 la Plaza de la Vigía será escenario de una nueva edición de la Afroferia, donde los asistentes podrán adquirir la línea de productos QNegra.

Además, se realizará un maratón de estilistas profesionales para ofrecer asesoría y servicios de cambio de imagen al público presente.

El taller y la feria en conjunto, responden a una estrategia de promoción cultural y estética que valora las raíces afrocubanas y fomenta el cuidado de la imagen personal. (ALH)

Con información del perfil de Facebook de AfroAtenas

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