ONU llama a acelerar transición energética global

Durante su intervención, el funcionario instó a actuar con urgencia para superar la dependencia del petróleo que agrava el cambio climático. Guterres advirtió que el consumo de hidrocarburos expone a las naciones a nuevas sacudidas geopolíticas, como las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Señaló que las agresiones militares de Israel y Estados Unidos contra Irán ya desencadenó lo que definió como “la madre de todas las crisis energéticas”, aunque saludó las conversaciones de paz bilaterales en Suiza.

Científicos respaldados por el organismo advierten que el límite de 1.5 grados acordado en París podría superarse en los próximos años, sin embargo, el diplomático enfatizó de forma optimista que “la buena noticia es que ahora tenemos una salida clara, una salida limpia”.

Esta afirmación se sustenta en que, desde 2010, el costo de la energía solar cayó casi un 90 por ciento, el de la energía eólica terrestre disminuyó más del 70% y el del almacenamiento en baterías descendió un 95%.

La estrategia establece que las emisiones de gases de efecto invernadero deben caer con rapidez durante esta década para alcanzar el cero neto en 2050.

Para el jefe de la máxima organización mundial, el G20 debe liderar este esfuerzo al concentrar el 80 por ciento de las emisiones globales. Con ese propósito, demandó impulsar proyectos limpios, eliminar los subsidios públicos a nuevas iniciativas de combustibles fósiles y regular el severo impacto ambiental de la inteligencia artificial.

Las grandes corporaciones tecnológicas deben medir y publicar la huella de carbono, agua y suelo de sus centros de datos para abastecerlos con energía renovable antes de 2030. De no corregirse esta tendencia, dichas instalaciones consumirán en 2030 un volumen de agua suficiente para cubrir por un año las necesidades básicas de los mil 300 millones de habitantes del África subsahariana.

Guterres enfatizó que la transición debe generar empleo, respaldar a trabajadores y comunidades, y abrir oportunidades de desarrollo para los países de ingresos bajos y medianos.

Finalmente, la iniciativa exige a los países ricos cumplir con el financiamiento climático para la adaptación de las comunidades más vulnerables frente a los efectos extremos del clima. La meta consiste en hacer efectivos los 300 mil millones de dólares prometidos a los países en desarrollo, con una vía clara hacia su triplicación.

Adicionalmente, se requiere concretar la movilización de 1.3 billones de dólares anuales de aquí a 2035 para mitigar la emergencia planetaria. (ALH)

Tomado de Cubadebate