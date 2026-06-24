Cuba

Afectación de 2 055 MW para la máxima demanda del miércoles

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)

La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación este martes fue de 1 995 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 795 MWh, con 755 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 175 MW, la demanda 2 650 MW con 1 458 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 400 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 410 MW.

Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1 175 MW con una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 2 025 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 055 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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