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Trump acusa al Senado de “dar ayuda al enemigo”

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Donald Trump #Estados Unidos #Guerra #Irán #Militar #Senado
Donald Trump arremetió este martes contra el Senado de EE.UU. por aprobar la resolución que pretende poner fin a la ofensiva militar de Washington contra Teherán, calificando la votación de “inoportuna y sin sentido”.

“Así pues, tengo a Irán ‘contra las cuerdas’, listo para caer, dispuesto a concedernos prácticamente cualquier cosa y, por primera vez en décadas, con un respeto enorme hacia Estados Unidos y su presidente —yo—, y el Senado de EE.UU. decide celebrar una votación inoportuna y sin sentido sobre la ley de poderes de guerra, diciéndole al principal patrocinador del terrorismo en el mundo que a Estados Unidos no le gusta lo que les estoy haciendo y que debo parar, y al hacerlo ha prestado ayuda y apoyo al enemigo”, escribió en Truth Social.

El presidente estadounidense acusó a los 4 senadores republicanos que votaron a favor de la resolución, que es en gran medida simbólica y no tiene plena fuerza de ley, junto con los demócratas, de dificultar su trabajo.

Cuatro republicanos perdedores votaron con los tontócratas, e Irán preguntó a mi gente: ‘¿Qué significa todo esto?’. Estos senadores acaban de complicarme el trabajo, pero lo llevaré a cabo, de una forma u otra, ¡porque siempre lo consigo!”, afirmó. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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