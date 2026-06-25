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La Sala White acogerá IV edición del Festival de Clarinete en Matanzas

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Cuarto Festival de Clarinete #Festival de Clarinete #Matanzas. TV Yumuri #Sala White

La Sala de Conciertos José White será el escenario principal del Festival de Clarinete «Ciudad de los Puentes», que celebrará su cuarta edición del 8 al 11 de julio de 2026.

Esta cita musical busca consolidar y homenajear la fuerte tradición y el arraigo que posee este instrumento de viento dentro de la cultura de la urbe yumurina. El evento se perfila como una de las opciones culturales más atractivas y novedosas de la etapa estival en la Atenas de Cuba.

Durante cuatro jornadas, el público yumurino disfrutará de una variada propuesta artística diseñada para resaltar las potencialidades sonoras del clarinete y reunir a destacados intérpretes en el territorio.

Foto: imagen tomada del perfil de Facebook de Festival de Clarinete de Matanzas.

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By Brian Alonso Hernández

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