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Realizan actos de fin de curso en Colón

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #curso 2025-2026 #enseñanza primaria #Matanzas #TV Yumurí

El acto municipal de cierre del curso escolar se realizó en la institución educativa » René Fraga Moreno» de Colón.

La actividad concibió también la graduación de estudiantes que culminan este nivel de enseñanza. En el municipio egresan 654 alumnos.

 

Representantes de la Dirección General de Educación y directivos de organizaciones políticas destacaron la labor de maestros,personal de apoyo a la docencia, la familia y los vínculos con la comunidad.

Palabras de Elizabeth Ruíz Ruíz directora de la Institución educativa y Yoislis Acosta Bernal, madre de estudiante graduado, felicitaron a los alumnos y agradecieron la labor de quienes con esfuerzo y vocación, asumieron el proceso docente educativo.

En los 27 centros del nivel educativo de primaria celebraron la clausura del periodo lectivo 2025-2026 con actividades de reconocimientos al esfuerzo de alumnos y profesores en el empeño de lograr mayor activismo en la transformación pedagógica y el vínculo con la comunidad.

Los actos se dedican al centenario del natalicio Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

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By Iris Quintero Zulueta

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