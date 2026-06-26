Recién graduados nuevos maestros en Colón

La escuela de formación pedagógica Roberto Coco Peredo de Colón realizó su novena graduación.

En la ceremonia efectuada en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular del territorio reconocieron a los estudiantes más integrales y entregaron los diplomas de culminación de estudios.

Norka Betancourt Sierra, directora de la institución educativa, expresó que se gradúan el 98 % de los estudiantes después de 4 años de carrera en especialidades de Educadora de la primera infancia, Maestro primario, Profesor de Biología, Geografía, Educación Laboral, Plástica y Artística, Inglés, Historia y Formación ciudadana para Secundaria Básica. Resultan 11 especialidades en total que a partir de septiembre podrán dedicarse a la tarea tan importante que es educar.

Lian Brayan Martínez Martínez resultó el alumno más integral por su trayectoria estudiantil y resultados académicos, y le correspondió leer el juramento de los graduados.

Los 85 jóvenes maestros se incorporan a los centros educativos de varios municipios matanceros el próximo curso escolar, lo cual contribuye al completamiento de la cobertura docente en la provincia.

La ceremonia de graduación la presidieron el Primer Secretario del Comité Municipal del Partido Roberto Cárdenas Pomares, representantes del gobierno, educación y de organizaciones de masas.

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