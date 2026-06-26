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Impiden participación de equipo cubano en Suecia

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Asociación de Fútbol de Cuba #Cuba #Deportes #Estados Unidos #Federación Cubana de Fútbol #Fútbol #Relaciones Cuba Estados Unidos #Suecia

Equipo cubano de fútbol fue impedido de participar en Gothia Cup en Suecia debido a negación de visados correspondientes.

En el día de ayer, representantes de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) recibieron comunicación oficial de la Embajada de Suecia en La Habana, notificando la negativa de los visados para participar en la Gothia Cup, evento que se celebrará en la ciudad de Gotemburgo, entre el 12 y el 18 de julio próximos.

La posible participación por primera vez de un equipo cubano en este evento respondía a una invitación cursada por el club de fútbol sueco Proletären FF (Proletären Fotbollsförening), iniciativa que comenzó a gestarse en 2024 y a la que contribuyeron, además, numerosos actores de la sociedad civil sueca, entre ellos organizaciones de solidaridad con Cuba.

Las razones esgrimidas en la comunicación oficial de la representación diplomática sueca en La Habana, entre las que se señala que “los solicitantes deben demostrar que tienen suficientes vínculos socioeconómicos con su país de origen”, es totalmente excluyente, discriminatoria y lacerante, contraria a los valores promovidos por Comité Olímpico Internacional (COI), que exige que los organizadores de los eventos deportivos garanticen el acceso sin discriminación política, religiosa o racial.

Más grave aún es pretender aplicar este tipo de medidas restrictivas a niños, teniendo en cuenta que el equipo cubano está conformado por atletas menores de 16 años.

Los equipos cubanos han sufrido este tipo de exclusiones con anterioridad, fundamentalmente en eventos en los que Estados Unidos ha sido sede.

En esta ocasión las autoridades suecas se suman a esta posición injusta, politizada y discriminatoria, contraria a los preceptos del deporte y las históricas relaciones de intercambios deportivos y culturales entre ambos países, ante lo cual nuestra misión diplomática expresa su más enérgico rechazo y desacuerdo. (ALH)

Tomado del perfil de FB de Dqva Jaime

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By Redacción TV Yumurí

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