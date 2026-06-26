Comienza en Matanzas 27 Festival Atenas Rock

La vigésimo séptima edición del Festival Atenas Rock se inició con su tradicional exposición de tatuajes en el Bar restaurante Las Terrazas de Narváez, de la ciudad de Matanzas.

Este año se suman a la variedad de artistas un proyecto de barbería y una feria friki, según comentó el coordinador del encuentro de tatuadores, Gian Marco Alemán.

«Iniciamos así al festival, con estas nuevas propuestas, que es algo novedoso para la temática y abre diferentes caminos para que los artistas puedan desarrollarse», comentó.

En la noche el evento se trasladó a su sede principal en el Campismo Río San Juan.

Allí el público del festival pudo disfrutar de una noche de concierto a cargo de las bandas invitadas.

«El rock yo creo que va a seguir siendo un acto de resistencia, de valentía, de demostrar que las cosas son posibles siempre y cuando se hacen con corazón, con deseo. También que los jóvenes miembros de la Asociación en este cuarenta aniversario tengan esta posibilidad no es casual, es el reflejo de el trabajo coordinado que tienen las instituciones de la Cultura en Matanzas, del apoyo que tiene aquí la Asociación Hermanos Saíz y todo el movimiento juvenil que la acompaña», expresó Yadiel Durán, presidente de la AHS en la provincia.

Ernesto Oliva Rodríguez, integrante de No Vacancy, llega al evento por vez primera con ánimos de una gran actuación.

«Un placer para mí estar en este festival. Todo el mundo está superemocionado, aquí todos venían nerviosos, pero hoy vamos a hacer lo mejor que se pueda», agregó.

Con el slogan La manigua invencible, el Festival Atenas Rock celebra el 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz con presentaciones musicales, proyección de materiales y más actividades hasta el próximo 28 de junio en la Ciudad de los Puentes. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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