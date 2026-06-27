Teatro Tuyo regresa a Matanzas con Umbral

Teatro Tuyo, de La Habana, regresa a la Atenas de Cuba con su puesta en escena Umbral.

La obra tuvo su estreno durante el décimo quinto Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas y retorna ahora a los escenarios yumurinos para inaugurar el verano escénico en la provincia.

Ernesto Parra, actor que encarna al payaso Papote y director de la agrupación, expresó que mantiene una relación cercana con la Ciudad de los Puentes y su público.

«Yo siempre tengo la sensación de que nunca estoy regresando ni visitando; cuando uno pertenece a una casa, uno simplemente llega. Y eso es cada vez que venimos a Matanzas y en particular aquí a la sala Pepe Camejo. Umbral se estrenó aquí en el pasado Festitim, pero esa segunda función no pudo hacerse por todos los problemas de electricidad que ocurrieron en ese momento, por lo tanto era el momento ideal ahora en plena etapa estival», comentó.

La Sala de Teatro Pepe Camejo acogió la presentación de la obra, puesta en escena que dialoga con el público sobre las consecuencias de la guerra y la fuerza del amor.

Teatro Tuyo sostiene un fuerte vínculo con la ciudad de Matanzas, con montajes de obras pensadas para el público yumurino y una participación constante en sus festivales escénicos. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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