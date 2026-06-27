Cultura

Continúa en Matanzas Festival Atenas Rock

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cultura #Festival Atenas Rock #Matanzas

La segunda noche de concierto del Festival Atenas Rock en Matanzas contó con las actuaciones de las bandas Los Inválidos del Rock, Bonus, Akupunktura y Breaking Hidrance.
Yariel Artiles Hernández, «Dipe», director y vocalista de Breaking Hidrance, expresó que la presentación de la noche resultó especial para la agrupación.
«Por lo menos para nosotros es sentimental, porque Matanzas fue la primera provincia que nos vio tocar y no habíamos podido venir en las ediciones anteriores del Festival; pero ya en esta edición estamos aquí. Es un concierto romántico, por decirlo de alguna forma, y estamos superemocionados de participar y dar lo mejor de nosotros allá arriba», agregó.
Akupunktura, por otra parte, constituye una de las bandas con mayor historia dentro del evento, presentes desde su primera edición.
«La banda estuvo aquí en la primera edición,  en su primera generación. Ahora somos la tercera generación de Akupunktura, y venimos a lo mismo. Tenemos unos cuantos problemitas, integrantes enfermos, pero también un compromiso con el público», afirmó el director, Alejandro Sitmaya.
Las agrupaciones ofrecieron al público una amplia variedad de temas del género, desde pop rock y punk hasta hard metal.
La vigésimo séptima edición del Festival Atenas Rock en la Ciudad de los Puentes celebra los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones 

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By Redacción TV Yumurí

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