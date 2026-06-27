Declaran a Matanzas Provincia Destacada

El Buró Político del Comité Central del Partido confirió a Matanzas la condición de Provincia Destacada en ocasión del Aniversario 73 de la Gesta del Moncada.

Conscientes de las actuales dificultades y cuánto queda por avanzar, los matanceros reciben con alegría y compromiso el alto reconocimiento.

Con una felicitación al pueblo matancero por ser el primer protagonista del relevante resultado, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido, acompañado por la Gobernadora Marieta Poey Zamora y otras autoridades del territorio, puntualizó los principales logros productivos, económicos y sociales durante el período.

Matanzas se destaca en la circulación mercantil minorista, los renglones exportables y los ingresos en divisas por exportación. Alcanza superávit y aunque insuficiente sostiene como prioridad la producción de alimentos y enfrenta las ilegalidades en el uso y explotación de la tierra, entre otros indicadores destacados por el Buró Político.

La provincia de Pinar del Río obtuvo la sede del acto central por la celebración. Villa Clara compartió con Matanzas la condición de Destacada, en tanto Guantánamo y Santi Spíritus recibieron el Reconocimiento del Buró Político.

Firmes y combativos los matanceros celebran el Aniversario 73 del asalto a los cuarteles Guillermón Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con entusiasmo y confianza en la victoria. (ALH)

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