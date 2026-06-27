Realizan Día Territorial de la Defensa en la Región Militar Matanzas

El Día territorial de la Defensa en la Región Militar Matanzas se inició con la activación de los grupos y subgrupos de trabajo en una zona rural de la provincia.

Cómo parte de las acciones se realizó la evacuación de la población y la atención primaria a los heridos ante el ataque de la aviación enemiga.

En la jornada las instituciones y empresas del territorio aseguraron los servicios básicos como la elaboración de alimentos.

Además una escuadra de escopeteros enfrentó a los drones del enemigo.

En las clases combinadas impartieron conocimientos básicos sobre la instalación de minas antitanques y la colocación de explosivos en el terreno de combate.

También se realizó una emboscada a las tropas enemigas y se constató la preparación del pueblo para la defensa de la patria. (ALH)

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