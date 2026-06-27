Concluye XV Simposio de Educación y Cultura

El decimoquinto Simposio de Educación y Cultura se desarrolló en la Universidad de Matanzas del 23 al 25 de junio.

Bajo el lema «Un espacio clave para debatir los desafíos pedagógicos del presente», durante tres jornadas la casa de altos estudios yumurina se convirtió en el epicentro del pensamiento educativo.

Con el evento la institución matancera albergó un intenso intercambio académico que buscó responder a las preguntas esenciales que atraviesan hoy los sistemas educativos.

Este simposio resulta la consolidación de tres décadas de trabajo colectivo, reflexión sistemática y producción de conocimientos aplicados.

La edición número quince celebró una trayectoria que ha tejido redes nacionales e internacionales, impulsado investigaciones de impacto y contribuido a formar educadores con una visión crítica y humanista.

A este espacio académico y científico asistieron investigadores, docentes y estudiantes de posgrado y pregrado, con el propósito de reflexionar e intercambiar experiencias en torno a las transformaciones y desafíos que enfrenta el panorama educativo actual. (ALH)

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