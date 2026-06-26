Lavrov reafirma acuerdos en cumbre de Alaska

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó este viernes las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negó que en la cumbre de Alaska se alcanzaran acuerdos entre Trump y Putin.

Lavrov aseguró que las propuestas presentadas por EE. UU. fueron aceptadas por la parte rusa, y calificó de «poco elegante» la postura de su homólogo.

El jefe de la diplomacia rusa recordó que el enviado presidencial Steve Witkoff llevó las propuestas de Trump a Moscú días antes del encuentro, y que Putin las confirmó punto por punto en presencia del propio Witkoff.

«Si una parte presenta propuestas y la otra expresa su conformidad, afirmar que no hubo acuerdo resulta poco elegante.»

El canciller también cuestionó las contradicciones en los discursos de Rubio, quien por un lado ofrece a EE. UU. como mediador constructivo y por otro reconoce que no puede ser imparcial por su apoyo a Ucrania.

«Un hecho es un hecho: en Alaska se debatieron las propuestas de EE. UU., que fueron aceptadas por la parte rusa.»

La cumbre de Anchorage, celebrada el 15 de agosto de 2025 en Alaska, se presentó en su momento como un paso histórico hacia la desescalada del conflicto.

Sin embargo, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró recientemente que Moscú ya no espera el cumplimiento de esos acuerdos, sino que aspira a una victoria.

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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