Ascienden a 589 los fallecidos por terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, actualizó este viernes el balance oficial de los potentes sismos que sacudieron al país, que elevaron la cifra de fallecidos a 589 personas.

Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron además cientos de heridos y damnificados, mientras los equipos de rescate continúan su labor en las zonas más afectadas.

Rodríguez detalló que se mantiene un activo despliegue de autoridades para agilizar las labores de búsqueda y rescate, así como para garantizar la atención inmediata a la población damnificada.

Hasta el momento los equipos de emergencia han logrado extraer a decenas de sobrevivientes de entre los escombros, en medio de las difíciles condiciones que imponen las réplicas.

La mandataria en funciones reportó que el servicio sismológico ya contabiliza 214 réplicas en el territorio nacional, lo que complica las tareas de rescate.

Los equipos de evaluación continúan desplegados para examinar las zonas de mayor impacto y determinar el alcance real de los daños en infraestructuras críticas.

Venezuela enfrenta una de las peores tragedias sísmicas de su historia reciente, mientras las autoridades trabajan contrarreloj para atender a las víctimas y prevenir nuevos colapsos.

Con información de Cubadebate

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

Post Views: 29