Premiados periodistas matanceros en Concurso Nacional

Premian a periodistas matanceros en el Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio 2026, certamen que cada año distingue la excelencia informativa en la isla.

Los resultados oficiales, dados a conocer por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), colocaron a Matanzas entre las provincias con mayor número de lauros obtenidos.

Entre los galardonados, las periodistas Gissell Brito García y Beatriz Mendoza Triana, del periódico Girón, merecieron el Premio Especial al Mejor Podcast por su obra Los fantasmas del Sauto.

El jurado elogió la capacidad de las autoras para desarrollar un tema que despierta la curiosidad, así como la naturalidad en la conducción y el valor de las fuentes seleccionadas para esta producción sonora.

Regla Bárbara Llorente Querol, de Radio Varadero, obtuvo premio por su investigación La higiene en el Consejo Popular de Santa Marta. Este trabajo, valorado por su actualidad y repercusión nacional, evidenció con profundidad la falta de soluciones en un asunto de alta sensibilidad para la comunidad.

El concurso convocado por la UPEC recibió más de ochocientos trabajos de toda Cuba, de los cuales resultaron seleccionados cuarenta y cuatro premios y cuarenta y nueve menciones.

Con información del perfil de Facebook de Ronquillo Bello

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