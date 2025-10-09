Cultura

Museo de Perico divulga historia de la Federación de Mujeres Cubanas

La Federación de Mujeres Cubanas se constituyó en el municipio de Perico en octubre de 1960. Esta delegación recibió el nombre de Mariana Grajales y estuvo integrada en sus inicios por diez mujeres que asumieron el compromiso de lograr la incorporación masiva de la población femenina a la organización.

El Museo Constantino Barredo Guerra, conserva entre sus fondos un boletín que se distribuía en aquel entonces como medio de información de la FMC, así como una proclama donada por Delia Hernández el 13 de diciembre de 1989.

Dicho documento convocaba a las federadas a participar en diversas actividades destinadas a fortalecer los frentes de trabajo y apoyar el desarrollo económico del país.

Con el paso de los años, la organización en Perico amplió su alcance y consolidó una red de mujeres comprometidas con la vida social y comunitaria.

Desde la promoción de la educación y la salud, hasta el impulso de programas de capacitación laboral y el fomento de valores patrióticos, la Federación de Mujeres Cubanas impulsó la transformación de la sociedad periqueña.

