EL CGRRD de Colón informa medidas a tener en cuenta frente a la situación de la presa La Luisa

Teniendo en cuenta la lluvias de los últimos días propio de la época de año, el volúmen de la Presa #19 “La Luisa”, a alcanzado los 5860 Mm³ lo que representa un 100% de su capacidad de embalse.

Por ello se recomienda adoptar las siguientes medidas.

A la dirección de Aprovechamiento Hidráulico del territorio, mantener la vigilancia hídrica y meteorológica.

Mantener el intercambio de información oportuna con las principales autoridades del municipio, la Defensa Civil y el CGRRD.

Adoptar las medidas necesarias y de cooperación con entidades y órganos del MININT para evitar la pesca en áreas de riesgo como obra de toma y aliviadero con el propósito de evitar accidentes.

A la Dirección de la Agricultura, puntualizar con los representantes de las diferentes formas productivas para informar de la situación actual.

A los pequeños agricultores, que tienen cultivos en los márgenes del río, se les recomienda establecer la cosecha de aquellos productos que estén en término y adoptar medidas para proteger los que aun les falta tiempo.

VULNERABILIDADES

Zonas con perdida del talud del río, por causa de caminos como vía de acceso, desvíos del cause para beneficio de cultivos, falta de mantenimiento a la faja reguladora, existencia de tranques y zonas represadas para la siembra de arroz.

RIESGO

Las áreas dedicadas a los cultivos, AGUAS ABAJO de la presa La Luisa y PRÓXIMAS al Río Cochino, deben prestar especial atención al comportamiento del Río teniendo en cuenta que pueden en algunos puntos perder el cauce y crear zonas de inundación.

Se recomienda eliminar los tranques existentes en la parte Sur del Río Cochino.

En las próximas horas un grupo Multidisciplinario (Agricultura, CITMA, Aprovechamiento Hidráulico, DMOTU y CGRRD) estarán recorriendo los márgenes del río Cochino para adoptar otras medidas necesarias.

La situación actual en este momento No constituye un peligro para la población que recide en la zona oeste bajo, Colón Sur, San Isidro ni René Fraga.

Los especialistas del territorio continuarán informando en próximos espacios.

Raisdel Naya Palomino Jefe de CGRRD COLÓN/Tomado de Radio Llanura de Colón

