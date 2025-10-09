Contingente médico apoyará las labores de enfrentamiento al alza de casos de arbovirosis en Matanzas

Un contingente de personal de la Salud conformado por médicos, enfermeras, epidemiólogos y otros especialistas será enviado a Matanzas para apoyar las labores de enfrentamiento al alza de casos de arbovirosis que hoy afecta a todos los municipios de la provincia con una situación epidemiológica muy compleja.

La decisión de enviar ese grupo sanitario se dio a conocer este lunes durante la reunión de chequeo de las acciones para la atención de los principales problemas que aquejan a La Habana, encuentro presidido por Primer Secretario del Comité Central del Partido Cmunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bemúdez, ypor el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Durante el intercambio se insistió en la urgencia de reforzar la pesquisa activa y el control focal ante el incremento de los contagios y en la necesidad de movilizar recursos humanos hacia los territorios más impactados por el brote que se extiende rápidamente en la región occidental del país

En la reunión se orientó al Ministerio de Salud Pública garantizar el aseguramiento logístico y epidemiológico de la misión médica y mantener una vigilancia constante sobre la evolución de la situación sanitaria en Matanzas como prioridad en la actual etapa de enfrentamiento a las enfermedades transmitidas por mosquitos.

