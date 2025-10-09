Cultura

Cárdenas: De plácemes la cultura en la Ciudad Bandera del 10 al 20 de Octubre

Por Redacción TV Yumurí

Un importante programa cultural ha diseñado la Dirección Municipal del cultura en el territorio para celebrar entre el 10 y el 20 de Octubre la Jornada de la Cultura Cubana,  celebración que este año está marcada por la conmemoración del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el aniversario 95 del natalicio de Armando Hart, primer Ministro de Cultura en la Isla.

El inicio del jolgorio será el 10 de Octubre a las 2 de la tarde en la Casa de Cultura Gonzalo Roig con la Gala Amanecer Cubano, mientras que la clausura está  fechada el 20 momento que recuerda la primera ocasión en que en el indómito Bayamo fue interpretada La Bayamesa, devenida Himno Nacional.

Ese día en el Cine Teatro Cárdenas a las 2 de la tarde se realizará la Gala Sentirse Cubano, con la participación de artistas aficionados del territorio.

La Casa de cultura Gonzalo Roig y la Casa de Cultura 4 de Abril de Santa Marta, han elaborado un rico programa cultural para esta jornada con más de 50 actividades diseñadas a celebrarse en esas instituciones, así como en centros de trabajo y comunidades.

Destacan la Calle de la Danza, homenajes a personalidades, encuentros literarios y presentaciones de libros, entre otras opciones.

Los Museos del territorio también han organizado un nutrido grupo de eventos y actividades donde destaca el evento de investigación histórica Óscar María de Rojas, a efectuarse el 16 de Octubre en horas de la mañana.

La galería de Arte Conrado Walter Massaguer propone para esta jornada cultural,  la inauguración del Salón René Castillo in Memoriam, además de otros espacios.

Roberto Antonio González/Radio Ciudad Bandera

By Redacción TV Yumurí

