Cárdenas: Avanza construcción del parque fotovoltaico No. 5

La construcción del parque fotovoltaico Cárdenas 5 marcha a un 85% de ejecución, con la instalación ya de mesas y paneles, también están en fase de elaboración cabinas, gabinetes tecnológicos así como las zanjas para las diferentes redes eléctricas.

La obra que tiene como principal ejecutor a la Constructora Militar No. 4 de Obras de Matanzas, cuenta con el apoyo de otras entidades y empresas que garantizarán la terminación técnica del emplazamiento.

El parque, al concluirse, generará 5 megawhats y constituye una donación realizada por China al país.

El parque fotovoltaico Cárdenas 5 tiene como fecha de culminación la primera semana de Noviembre pero de continuar el ritmo constructivo actual, puede que se concluya antes.

