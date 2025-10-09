Cárdenas: Evalúan con directivos situación sanitaria y otros temas

En la más reciente reunión de sostenibilidad efectuada en Cárdenas los directores de empresas, entidades y organismos del territorio, dialogaron sobre acuciantes temas que hoy afectan al territorio siendo prioridad la situación sanitaria.

Presidida por Michel Matias Ballestero, Primer Secretario del Partido y el Intendente, Frank Padrón Domínguez en el encuentro nuevamente se evaluó la situación epidemiología que afecta al municipio.

La Doctora Bella Canosa Besú, Directora del Centro de Higiene y Epidemiología informó que se registró un aumento de personas diagnosticadas con síntomas febriles en comparación con el dia anterior, para un total de 1193 acumulados en las últimas jornadas.

Se continuó el cronograma de fumigación y demás acciones de combate contra el Aedes Aegypti. en este sentido el Primer Secretario del Partido señaló que se está realizando gran esfuerzo pero que aún quedan brechas en la organización de algunas actividades y criticó que no se logra convencer a todos los implicados sobre la importancia de no fallar en estos momentos.

Otro elemento en el que hizo incapié fue en la movilización de los fumigadores con aspersores.

También se debatió sobre el seguimiento de los enfermos y la reincorporación al trabajo, pues en medio de la actual situación muchos no se han presentado tras varias semanas de ausencia a sus puestos.

Especialistas de Salud destacaron que el promedio de días de mayor impacto de la enfermedad es entre 7 y 12, aunque hay excepciones que por presentar otras enfermedades de base, se prolongan más tiempo.

Sobre la situación del Hospital General Docente se dijo, que continúan ampliando las capacidades para la recepción y atención a los casos febriles.

