Jornada Camilo-Che: un homenaje que late en el corazón del pueblo

El mes de octubre llega con el espíritu encendido de la memoria. La Jornada Ideológica Camilo-Che inicia con el propósito de mirar hacia sus raíces y a rendir tributo a dos figuras inmortales de la Revolución.

Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara no son sólo héroes del pasado, sino ejemplos del presente. Su legado marca el rumbo de la identidad y los valores de los unionenses.En escuelas, centros laborales y comunidades del municipio, los días de octubre se llenan de símbolos, colores y compromiso. Las flores en el río San Andrés, los actos patrióticos y los espacios de reflexión devuelven a «El héroe de Yaguajay» y al Che al corazón del pueblo.

La historia la revive en gestos sencillos que fortalecen la unidad y la gratitud. Cada actividad constituye un puente entre generaciones, un recordatorio de que la Revolución también la defienden con la memoria. Esta importante jornada no es una rutina conmemorativa; es una oportunidad para repensar lo que somos como nación.

En tiempos de desafíos, el legado de estos hombres cobra una fuerza renovada: servir con entrega, actuar con honestidad, soñar con justicia. Camilo y Che representan símbolos de acción y coherencia, virtudes que hoy inspiran a los unionenses a continuar en la construcción del futuro. Mantener viva su llama es mantener viva la esperanza.

En este contexto, los pioneros del municipio también asumen su papel con entusiasmo. Desde las aulas y las comunidades participan en matutinos, concursos y trabajos voluntarios que fortalecen el amor por la historia. Su alegría, disciplina y curiosidad dan frescura a la jornada, y muchos recuerdan que la continuidad de la patria comienza en la infancia. Ellos son el eco más puro del ejemplo de los héroes.

Cada año, el sureño municipio convierte la efeméride en un espacio de reafirmación colectiva. No es solo una conmemoración histórica, sino una expresión de identidad local y de compromiso con el futuro. Las instituciones, las familias y los trabajadores de las diferentes organizaciones sociales se suman con orgullo, conscientes de que recordar también radica en construir.

Hablar de Camilo y del Che representa recordar valores que continúan vigentes: la lealtad, la valentía, la humildad, la entrega y el amor por la Patria, virtudes que trascienden épocas y que los unionenses cultivan en su vida cotidiana. Cada gesto solidario, cada acción comunitaria, es una forma de continuar su ejemplo. La historia la honran mejor cuando la convierten en práctica diaria.

Por eso, el inicio de esta jornada no solo marca una fecha en el calendario: marca un compromiso. En Unión de Reyes la jornada es una reafirmación de que los ideales de Camilo y el Che viven en el pueblo. Recordarlos, una manera de mirar hacia adelante con fuerza, con dignidad y con confianza. Porque un pueblo que honra su historia, asegura su porvenir.

Post Views: 1