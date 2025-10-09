Cuba social tvyumuri

Más de 100 000 habaneros, en nombre del pueblo de Cuba, levantaron su voz para denunciar el genocidio contra Palestina

Por Redacción TV Yumurí

Más de 100 000 habaneros, en nombre del pueblo de Cuba, levantaron su voz en histórica tribuna antimperialista, para denunciar el genocidio que comete el régimen sionista de Israel con la complicidad de EE. UU., en Palestina.

Al frente del conmovedor acto estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la máxima dirección del país.

La denuncia fue protagonizada por pioneros y jóvenes cubanos, estudiantes palestinos que cursan Medicina en la Isla, y la sociedad civil de Cuba.

Fue ratificado el inquebrantable apoyo del Partido, del gobierno y del pueblo cubano a la causa palestina, que como nos enseñó Fidel, jamás pareció más justa que en el contraste con la brutalidad repulsiva de sus adversarios. «La humanidad no olvidará ni el heroísmo de los agredidos ni la barbarie de los agresores».

 

 

Tomado de Granma

