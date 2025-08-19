Cuba

Realizan en Cuba intervenciones preventivas contra las drogas

Las acciones preventivas y de enfrentamiento al uso indebido y tráfico ilícito de drogas continuarán hoy en Cuba, como parte de la operación «Contra las drogas se gana».

«Por sexta ocasión a nivel nacional, y en su octava edición en la capital, se efectuarán distintas intervenciones preventivas en barrios y comunidades de los municipios que comprenden actividades culturales, educativas, de atención social, intercambios, charlas de especialistas con la población de riesgo o pacientes por adicciones y preparación de los trabajadores sociales y otros factores que intervienen en este contexto», reportó el periódico Granma.

Este ejercicio tiene el objetivo de elevar la preparación de las fuerzas que integran el sistema de enfrentamiento a este flagelo y de la población en general, desde su responsabilidad en esta batalla de todos.

En el contexto de estos eventos mensuales se han realizado alrededor de tres mil 300 actividades con la participación de más de 71 mil 800 estudiantes, cinco mil 950 trabajadores y 19 mil 700 familias.

