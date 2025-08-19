Inscritos ocho candidatos para disputar la presidencia de Chile

Una vez cerrado el plazo otorgado por el Servicio Electoral (Servel), ocho candidatos están hoy formalmente inscritos para disputar la presidencia de Chile en los comicios del 16 de noviembre.

Dos mujeres, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, y seis hombres, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls buscarán el acceso al Palacio de La Moneda para el período 2026-2030.

Además de su nombre, los contendientes también registraron el programa de gobierno que ponen a consideración de los electores y que será publicado oportunamente por el Servel para los interesados en consultar los datos.

Jara representa a la coalición de partidos del oficialismo: el Comunista, Frente Amplio, por la Democracia, Socialista, Radical y Liberal, más la Democracia Cristiana.

El Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista no competirán junto al pacto en las legislativas, pero sí apoyan a Jara en la presidencial.

Matthei es la propuesta de la derecha tradicional agrupada en Chile Vamos y formada por la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli.

La exalcaldesa de la comuna de Providencia también cuenta con el respaldo de los partidos Demócratas y Amarillos.

Ubicado en la extrema derecha del espectro político de Chile, José Antonio Kast es candidato por el Partido Republicano que él mismo fundó en junio de 2019 y que ahora tiene el apoyo del Social Cristiano, una formación religiosa de carácter conservador.

Las encuestas de intención de voto publicadas aquí señalan a estos tres aspirantes como las principales opciones, con el liderazgo alternativo de Jara y Kast, pero que dan a la primera como perdedora ante cualquiera de los otros dos en una eventual segunda ronda.

El Partido Nacional Libertario tiene como representante a su fundador, Johannes Kaiser, muy vinculado a las ideas del presidente de Argentina, Javier Milei.

Acuerpado por el Partido de la Gente, Franco Parisi aspira por tercera ocasión a La Moneda, esta vez con la oferta de adelgazar al Estado y reducir el sueldo a los políticos.

Otra figura conocida en estas lides es Enríquez-Ominami, quien se lanzó al ruedo presidencial por quinta ocasión, ahora como independiente, si bien con muy pocas posibilidades.

Similar situación tienen el profesor Eduardo Artés, del Partido Comunista-Acción Proletaria, que va por su tercer intento, y el exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls, quien busca capitalizar su trabajo al frente de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

