Matanzas: Banco de Crédito capacitado para orientar a jubilados

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas se prepara para realizar el pago a jubilados y en este sentido están nuestros trabajadores capacitados, aseguró Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de la entidad, coherente con lo anunciado sobre aumento de pensiones durante sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El próximo miércoles 20 de agosto comenzará el pago a jubilados y pensionados de la Seguridad Social y concluirá el 3 de septiembre, y las entidades de Bandec les darán prioridad en las primeras tres horas del día a estos clientes, desde las 8:00 hasta las 11:00 de la mañana.

Aseguró Chávez Camaraza que el banco cuenta con el efectivo para realizar el pago completo de la jubilación, y también se les ofrecerá asesoramiento a los usuarios en relación al incremento que corresponde a cada cual según sus características.

Destacó que para el correcto cumplimiento de lo determinado a nivel nacional prevalece la gestión en grupo, de conjunto con el Ministerio del Trabajo y otros organismos, para garantizar que la jornada de pago tenga el éxito que se espera.

El 91 por ciento de los jubilados existentes en la provincia de Matanzas percibirán un incremento de sus pensiones acorde a lo anunciado en julio último en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y para ello, desde entonces, se gestionan los aseguramientos pertinentes.

En publicación realizada en Facebook, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, compartió datos ofrecidos por la dirección de Trabajo y Seguridad social en el territorio, y expuso que más del 33 por ciento de los pensionados verá duplicados sus ingresos.

Existen en Matanzas 108 mil 838 pensionados, de ellos, 99 mil 119 resultarán beneficiados con el incremento, y los demás perciben ya más de cuatro mil pesos; se recuerda que la medida constituye un paso que refleja el compromiso del Estado con el bienestar de los adultos mayores.

Yenli Lemus Domínguez/ACN

