Cárdenas: Federadas de recorrido por Lagunillas

Hasta el poblado de Lagunillas se trasladaron las federadas cardenenses como parte de las actividades por el aniversario 65 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas.

El recorrido fue emotivo y entre lemas , compromisos y el propósito de fortalecer la organización, las miembros de allí, se hicieron parte de cuánto más se puede hacer para crecer su membresía y revitalizar su accionar en la comunidad.

Entre las vivencias estuvo el testimonio de Elda Yolanda Ruíz, quien llega a Lagunillas para alfabetizar y luego hizo una familia que creció en dicho poblado.

También se supo de cuánto se hace en la Finca » La Criolla» que hace seis meses se explota y aumenta sus producciones de cultivos varios con el empeño de Ismael Corzo y de un colectivo al que suman federada de 18 y 19 años de edad.

De igual manera estuvo la Finca de Relevante «La Experiencia» de la productora Orama Rodríguez Carmenate, una propiedad con ampliación que tiene 8. 6 hectáreas diversificada con cultivos de ciclo corto, fundamentalmente café, además de ganado menor y árboles frutales.

La visita se hizo extensiva a la cafetería, la bodega y la farmacia del poblado.

El recorrido concluyó con un Taller dedicado a la violencia de género y la prevención de las ITS con respuestas a interrogantes relacionada con la situación epidemiológica actual de las ITS en el municipio, cuál es el número de embarazadas adolescentes , además de la promoción de la Pastilla PreP, una opción efectiva para prevenir el VIH.

Natacha Prado Hernández/Radio Ciudad Bandera

