24 de febrero: El día que Cuba vio otro amanecer

El 24 de febrero de 1895 el Ejército Libertador reinició las luchas por la independencia de Cuba. En 35 enclaves de la región de Oriente y del resto del país iniciaron la llamada Guerra Necesaria, organizada por José Martí.

Aunque se cumplió, como sugirió el Apóstol, la orientación de hacer un alzamiento simultáneo desde el alba en Bayate hasta el mediodía en Baire, el suceso trascendió en la historia Patria con el nombre de Grito de Baire. Martí se apoyó en las figuras más cimeras de la contienda anterior, como Antonio Maceo y Máximo Gómez.

En esa jornada se notó la ausencia en el estallido correspondiente a Matanzas, del jefe de la insurrección en Cuba, Juan Gualberto Gómez, al ser apresado antes de poder cumplir la orden. En la occidental provincia el alzamiento se llevó acabo en el poblado de Ibarra, perteneciente al actual municipio de Limonar. Los patriotas de Ibarra fueron presa fácil para las tropas de la metrópoli al no contar con un práctico ni jefe militar debido a la detención del general Julio Sanguily por las autoridades españolas en la mañana del 24.

Un segundo levantamiento tuvo lugar el mismo día. Un grupo de 41 patriotas bajo el mando de Martín Marrero en la finca “La Sirena” se anunciaron en armas por Cuba Libre. Marrero, nombrado Jefe de la tropa, chocó con fuerzas enemigas al amanecer del día 26 sosteniendo con esta un breve tiroteo.

La tropa española, integrada por 300 efectivos, abandonó la escaramuza en el sitio denominado Palmar Bonito. Esta acción entró en los anales de la historia patria como el cuarto combate de las tropas independentistas en todo el país, así como el primero en las provincias occidentales.

El alzamiento del 24 de febrero de 1895 significó el único medio posible para que la Patria alcanzara la libertad y soberanía. Si bien los objetivos de esa guerra fueron frustrados en el 98, los ideales independentistas no murieron y fueron retomados por un pueblo que nunca se dio por vencido. (ALH)

