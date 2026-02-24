Prevén afectación de 1 800 MW en horario pico este martes

Para el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta en avería la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 373 megavatios fuera de servicio.

Para el pico, la UNE prevé una disponibilidad de 1 230 MW con una demanda máxima de 3 000 MW, para un déficit de 1 770 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 800 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de este martes. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el lunes fue de 1 748 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 114 MWh, con 734 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)