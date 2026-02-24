Carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel a Barack Obama

A Barack Obama

Premio Nobel de la Paz

Te envío esta carta abierta con el fraterno saludo de Paz y Bien, esperando que puedas leerla y asumir el compromiso con tu pueblo y con la humanidad que pasa por situaciones de dolor e incertidumbre y gran parte son víctimas de la violencia social y estructural que soportan guerras, genocidios, pobreza y destrucción de la Madre Tierra; mientras las grandes potencias aumentan la carrera armamentista y el mundo vive el creciente peligro de la Tercera Guerra Mundial con armas Nucleares.

Bien conoces lo que planteo brevemente sobre la situación geopolítica y económica mundial, los grandes intereses que detentan el poder arrastran a los pueblos a guerras y conflictos como la de Ucrania y Rusia, alimentada por la NATO provocando graves consecuencias para las personas y los pueblos sometidos a la dependencia y la explotación y los mecanismos de esclavitud.

La política del gobierno de Donald Trump viola los derechos humanos y de los pueblos tanto a nivel mundial como a lo interno, la persecución contra los inmigrantes expulsados del país, violando sus derechos y a quienes le roban la vida y la esperanza.

El apoyo al genocidio de Israel contra el pueblo palestino con la complicidad de países europeos violando Pactos y Protocolos internacionales y desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas.

El primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu acusado de genocida por la Corte Penal Internacional, actúa con total impunidad.

Trump en su política guerrerista bombardea países como Nigeria, Irán e invade Venezuela bloquea el Mar Caribe y hunde embarcaciones de pescadores matando a sus tripulantes. Conoces la larga historia de invasiones e injusticias cometidas por tu país.

El Congreso de los EEUU bloquea a Cuba por más de 60 años, incluso durante tu mandato presidencial, desconociendo a un pueblo que defiende su soberanía y autodeterminación. Cuba no es una amenaza para EEUU, tu país es una amenaza para Cuba, con las permanentes agresiones y mentiras durante décadas.

Es urgente terminar con la violencia y el bloqueo que ejerce contra Cuba, retirar los barcos de la flota de mar endureciendo el bloqueo, dañando la vida y seguridad del pueblo cubano y terminar de amenazar a los países que comercian con la Isla.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum es clara y contundente en su respuesta a Trump rechazando sus amenazas “nadie va a imponer a México a quien venderle petróleo”.

Es necesario reconocer tu gesto de acercamiento a Cuba viajando a la Isla y abriendo la posibilidad de diálogo. Ahora puedes aportar tu experiencia a encontrar caminos alternativos y evitar el daño a un país que aporta a la humanidad la solidaridad médica, técnica y educativa

Trump busca ahogar económicamente a Cuba agudizando el bloqueo e impidiendo que barcos petroleros lleguen a la Isla imponiendo sanciones a quienes comercien con Cuba, extorsionando y violando su soberanía y autodeterminación y recurriendo al chantaje a países que comercien con Cuba.

La prepotencia imperial busca someter por la fuerza de las armas a un país no beligerante. Trump se ha transformado en un dictador global, desconociendo al Congreso de los EEUU imponiendo el autoritarismo que puede arrastrarlos a situaciones impredecibles de un desastre nacional y mundial, poniendo en peligro la democracia en tu país con políticas totalitarias.

Amenaza a países como Colombia, Nicaragua, México, Brasil y Groenlandia y Canadá buscando fortalecer su hegemonía mundial, desconociendo el derecho de los pueblos.

La irresponsabilidad de Trump, es una amenaza a la Paz y seguridad mundial y al continente latinoamericano.

La CELAC ha declarado a América Latina “Zona de Paz” y continente libre de armas nucleares.

Sabemos que las decisiones de Estado deben pasar por el Congreso, sería necesario que te decidas hacer un llamado a los Congresistas como Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de los EEUU para impedir llevar al mundo a la violencia y la guerra, antes que sea tarde.

Sabemos como comienza la guerra, nadie sabe cómo termina, sabemos que es un gran negocio para pocos y deja muerte y desolación por muchas décadas. La Paz no es la ausencia del conflicto. La Paz se construye y se necesita mucha fuerza y coraje para mantenerla.

El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue secuestrado y es prisionero junto con su esposa Cilia Flores en una acción criminal provocando 100 muertos. Los van a juzgar en New York acusados de narcotraficantes del “Cartel Los Soles”, comprobando que dicho cartel es inexistente; los secuestrados ya están condenados antes del juicio por la mentira y el odio, no tienen ninguna garantía jurídica.

Es urgente reclamar su liberación, los problemas internos que vive Venezuela deben ser resueltos por su pueblo y no por injerencia extranjera. Tienes que decidir y actuar para terminar con el inmoral bloqueo a Cuba, que el Congreso de los EEUU decida con conciencia y justicia buscar la unidad, el derecho e igualdad de los pueblos, en lugar de creer que la violencia y la mentira les dará el poder.

El mundo vive una transformación permanente, la ciencia y la técnica han revolucionado la vida y acelerado el tiempo, se necesita construir “un Nuevo Contrato Social”, para lograrlo “hay que vaciar el cántaro”, de tantas mentiras, odio y del poder dominación, como la mierda acumulada a través de los tiempos que impide alcanzar la luz de Verdad y Justicia para construir un nuevo amanecer para nuestra Casa Común.

El camino es complejo y difícil, lleno de temores y dudas, hay que asumirlo con coraje y decisión y saber que lo que siembras, recoges. El pueblo de los EEUU cuando despierta y asume “ la Rebelión de Conciencia” a logrado oponerse a la guerra de Vietnam y en Defensa de los Derechos Civiles. Hoy es necesario que esa rebeldía vuelva a manifestarse para poner fin a las guerras y la violencia que duele a toda la humanidad. Terminar con el totalitarismo impuesto por Trump.

Te saludo fraternalmente deseándote mucha fuerza y esperanza en que otro mundo es posible.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz 1980 Buenos Aires 10-2-26

Tomado del sitio de Atilio Borón