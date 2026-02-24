Los récords más complejos de romper

Desde el 2006 varios jugadores han dejado su mejor impronta en el World Baseball Classic (Clásico Mundial de Béisbol). En este artículo repasamos algunos de esos números:

Siete carreras empujadas en un juego: Ken Griffey Jr. logró 7 impulsadas ante Sudáfrica el 10 de marzo de 2006 en la misma primera ronda del 1er World Baseball Classic. Luego de más de 15 años y 4 ediciones, ningún bateador ha podido igualar a The Kid. Adrián González es el que más cerca ha estado de igualar a Griffey con 6 CE en 2009. Griffey Jr. solo logró un partido de 7 RBI o más en una carrera de 22 años en MLB. Sin embargo, en World Baseball Classic lo hizo en un lapso de 6 juegos.

Dos veces JMV: Si es casi imposible ganar el JMV en un World Baseball Classic, imagine en dos. Eso lo hizo el japonés Daisuke Matsuzaka en 2006 y 2009. Dice-K logró tres victorias en cada uno de esos dos Clásicos y esas seis victorias lo convierten en el líder de todos los tiempos en estas competiciones. Los rivales más cercanos con 3 victorias son Javier Vázquez (PUR), Pedro Strop (DOM) y Diegomar Markwell (HOL). Matsuzaka simbolizó la perfección en los World Baseball Classic con 1.95 de EFE en 6 aperturas y 27.2 innings.

Diez ponches en un juego: Decir que un pitcher recetó 10 ponches en un juego de béisbol quizás suene posible, pero ¿en un World Baseball Classic? Es muy complicado. En estos torneos los abridores no pueden trabajar en aperturas largas por las limitaciones de lanzamientos. Sin embargo, Ubaldo Jiménez registró 10 ponches el 10 de marzo de 2009 contra Países Bajos.

Juegos de 4 hits en dos Clásicos Mundiales diferentes: Estamos de acuerdo en que asistir a dos World Baseball Classic es un reto increíble. Ahora, conectar 4 hits en un juego en 2 ediciones es más increíble aún. Se puede suponer que están pensando en algunos nombres como Miguel Cabrera, Carlos Beltrán o Frederich Cepeda, pero no. El canadiense Justin Morneau es el único jugador con dos juegos de 4 hits en World Baseball Classic.

Siete juegos salvados: Fernando Rodney logró siete salvamentos en siete oportunidades durante el World Baseball Classic de 2013. Esa actuación fue una de las claves para que República Dominicana se proclamara campeona de manera invicta.

Jugador más joven en dar HR en el World Baseball Classic: Es difícil batear jonrones en un World Baseball Classic, pero aún más hacerlo con apenas 20 años. Primero, necesitas integrar el equipo nacional de tu país, y luego rendir en el escenario internacional. En 2023, más de dos años antes de su debut en MLB en septiembre de 2025 con los Marineros, Ford pegó un jonrón por Gran Bretaña el 12 de marzo con 20 años y 19 días de edad. De hecho, no fue el único de 20 años en dar un cuadrangular en ese juego. Una entrada antes que Ford, el canadiense Owen Caissie la sacó del terreno con 20 años y 247 días, ostentando brevemente el título del más joven en conectar un jonrón. Antes del WBC del 2023, el jonrón más joven en la historia del torneo pertenecía a Jonathan Schoop en 2013, con 21 años y 140 días.

Manager en seis Clásicos Mundiales diferentes: Whitt establecerá esta marca en el 2026 cuando dirija a Canadá —tal como lo hizo en cada uno de los primeros cinco Clásicos—. ¿Cómo es siquiera posible lograr algo así? Se necesita salud, resultados y consistencia, entre otras cosas. En este rol, Whitt ha dirigido a jugadores como Jason Bay (2006), Morneau (2006, 2009, 2013, 2017), Matt Stairs (2009), Joey Votto (2009, 2013), Russell Martin (2009), Freddie Freeman (2017, 2023) y Ryan Dempster (2017).

Tres parejas de hermanos como compañeros de equipo (Países Bajos): En el 2023, el equipo del Reino de los Países Bajos contó con tres pares de hermanos. Los hermanos fueron: Jurickson y Juremi Profar, Jonathan y Sharlon Schoop, y Josh y Richie Palacios. Los seis son jugadores de posición y participaron juntos en un mismo juego el 11 de marzo.

Cuatro extrabases en un juego (Yung-Chi Chen): Este es uno de los récords más antiguos en la historia del evento. Chen, de Chinese Taipei, dio cuatro extrabases en un juego de la primera ronda contra China el 4 de marzo del 2006, con tres dobles y un jonrón. Otros ocho jugadores han conseguido tres extrabases en un partido, más recientemente Salvador Pérez para Venezuela (12 de marzo del 2023), pero nadie ha podido igualar a Chen. (ALH)

