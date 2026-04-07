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Gana invicta pequeña campeona de ajedrez

Por Ángel Rodríguez Pérez 0 Comentario #Matanzas #niña campeona #torneo de ajedrez #TV Yumurí

Un torneo de entrenamiento con trebejistas de las primeras edades tuvo lugar en la sala de ajedrez José Raúl Capablanca, de la Ciudad de los Puentes.

El disputado encuentro enfrentó 8 jugadores en un todos contra todos jugado a 15 minutos por partida.

Martha García Pérez, ocupante del primer lugar, totalizó 7 puntos de 7 posibles, para un magnífico desempeño.

Manuel Alejandro Díaz López y Mateo González Fundora ocuparon el segundo y tercer lugares, por ese orden, al acumular 6 y 5 puntos, respectivamente.

El encuentro se realiza en la fase preparatoria de los más pequeños  que ya muestran habilidades en la práctica del juego ciencia.

Voluntad y talento aseguran entre los menores de casa el desarrollo ajedrecístico en la Atenas de Cuba. (ALH)

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By Ángel Rodríguez Pérez

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