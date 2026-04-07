Cuba celebra el Día Mundial de la Salud este 7 de abril

Cuba celebra el Día Mundial de la Salud este año bajo el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, con énfasis en el enfoque «Una sola salud». Las iniciativas incluyen acciones nacionales y locales en todo el país, adaptadas a las características de cada territorio, y abarcan actividades comunitarias, institucionales, científicas y la producción de contenidos para diversos medios de comunicación

El programa fue presentado en conferencia de prensa en la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba, con la participación de la Dra. Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública (MINSAP); la Dra. Tatiana Durán Morales, jefa del Departamento de Promoción de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), y el Dr. Mario Cruz Peñate, representante de la OPS/OMS en Cuba.

Durante el encuentro, Cruz Peñate se refirió a importantes eventos internacionales vinculados a la fecha, como la Cumbre «Una sola salud» en Francia; una reunión de Centros Colaboradores de la OPS y la OMS donde más de 800 instituciones de excelencia a nivel mundial están convocadas para reforzar el impulso de esta red de colaboración científica, y el lanzamiento de una iniciativa regional de la OPS orientada a acelerar la generación de evidencias para el desarrollo de medicamentos y otras tecnologías sanitarias.

El Representante de la OPS/OMS destacó que estos espacios constituyen oportunidades para visibilizar el trabajo que Cuba realiza desde hace años en el campo científico, tanto a través del programa nacional de Una sola salud como de otros proyectos en el desarrollo de medicamentos.

En cuanto a las actividades centrales en el país, Durán Morales informó que este 7 de abril se realizará el acto principal en la Quinta de los Molinos, en La Habana, coincidiendo con el Día Mundial de la Actividad Física. La jornada incluirá acciones comunitarias como juegos deportivos y recreativos, servicios veterinarios y una feria de salud. Ese mismo día se presentará el Informe Anual de Resultados de la Cooperación de la OPS en Cuba correspondiente a 2025.

Asimismo, el 9 de abril tendrá lugar una actividad científica en el Hospital Ginecobstétrico “Dr. Ramón González Coro”, con la participación de los ministerios de Salud Pública; Agricultura; y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OPS/OMS. El espacio estará dedicado a exponer avances científicos orientados a la protección de la salud humana, animal, vegetal y de los ecosistemas.

Según el sitio web de la OPS, durante el intercambio con la prensa también se trataron temas de actualidad, como los avances en la respuesta y recuperación tras el huracán Melissa, apoyada por el Sistema de Naciones Unidas, y la reciente aprobación de la nueva Ley de Salud Pública, que incorpora por primera vez capítulos dedicados a la calidad, la metrología, la innovación y el fortalecimiento de la ciencia y la innovación tecnológica. (ALH)

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