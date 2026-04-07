Remesas desde el exterior se podrán recibir en efectivo en dólares

La institución precisó que los beneficiarios podrán optar por depositar total o parcialmente los montos recibidos en sus cuentas de Clásica, producto financiero que ofrece descuentos y ventajas adicionales.

Fincimex destacó que la medida se enmarca en la estrategia de ampliar las opciones para la gestión de remesas, con el objetivo de facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica.

La entidad recordó que este servicio coincide con el tercer aniversario de la tarjeta, consolidada como instrumento de pago que brinda beneficios a sus titulares. (ALH)

Tomado de Cubadebate