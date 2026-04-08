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Partidos del Sur de Asia expresan solidaridad a Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apoyo #bloqueo #Cuba #Solidaridad #TV Yumurí

Partidos comunistas, obreros y de izquierda del sur de Asia instaron a los gobiernos de la región y el Sur Global al respaldo firme en apoyo a Cuba, asediada por Estados Unidos.

En una declaración patentizaron el llamado en apoyo a la nación caribeña el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) Liberación, los partidos comunistas de Pakistán, Sri Lanka y de Nepal y también el Partido de los Trabajadores de Bangladesh.

De igual modo, el Frente de Izquierda Democrática – Sri Lanka, el Partido Socialista de Primera Línea – Sri Lanka, Partido Lanka Sama Samaja, el Partido Haqooq-e-Khalq – Pakistán y el Partido Mazdoor Kisan – Pakistán.

Los firmantes del documento reconocieron, asimismo, la resistencia inquebrantable del pueblo cubano y confiaron en que Cuba no se rendirá.

Señalaron, que, mientras la Revolución Cubana continúa defendiendo su soberanía frente a la intensificada agresión del imperialismo estadounidense, sus organizaciones están unidas para exigir el fin inmediato e incondicional del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba de más de seis décadas.

Las referidas organizaciones condenaron, además, el carácter extraterritorial de la Ley Helms-Burton (1996), la cual, afirmaron, viola la soberanía de terceros Estados, perturba el comercio mundial y asfixia a Cuba.

Asimismo, ratificaron su rechazo a la designación de Cuba por Estados Unidos de Estado patrocinador del terrorismo, que calificaron de una cínica fabricación política destinada a paralizar la economía cubana e incitar un cambio de régimen, privando a la población del acceso a bienes de primera necesidad, como medicamentos y combustible.

También reafirmaron su solidaridad con el pueblo cubano en su justa lucha por la soberanía y la dignidad.

Calificaron a la Revolución Cubana como un faro del movimiento internacional por la paz, el desarrollo y el socialismo y aseguraron que la defienden como si fuera su propia causa.

Además, enfatizaron en que el proceso revolucionario cubano es símbolo de profunda humanidad e internacionalismo que exporta vida ante un mundo con potencias imperialistas que exportan deuda y militarismo.

«Las brigadas médicas de Cuba han sido un salvavidas en nuestra región. Desde el tsunami en Sri Lanka hasta los terremotos en Pakistán y Nepal, los médicos cubanos han estado desinteresadamente en la primera línea de la respuesta ante los desastres», recordaron.

En ese sentido, instaron a los gobiernos del sur de Asia y de todo el Sur Global a condenar el bloqueo y a brindar asistencia material a Cuba, pues, señalaron la lucha de Cuba representa la lucha colectiva del Sur Global.

Las organizaciones de izquierda advirtieron que lo que se le hace a Cuba será el destino de quienes opten por su soberanía y exhortaron a mantener la unidad para conquistar un futuro mejor en función de sus pueblos.

«En una era de imperialismo descarnado y unilateralismo, la resistencia de Cuba es nuestra resistencia. Defender a Cuba es un deber fundamental para todos aquellos que luchan por la justicia, la soberanía y la dignidad», remarcaron.

Prensa Latina 

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By Redacción TV Yumurí

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