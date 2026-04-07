Trump alerta sobre la «desaparición de una civilización»

EE.UU. e Israel lanzaron el martes varios ataques contra la isla iraní de Jarg en el golfo Pérsico, considerada la “joya petrolera” del país persa.

Según la agencia Mehr, se escucharon varias explosiones. Según un funcionario estadounidense, el ataque fue dirigido contra objetivos militares, informó Barak Ravid, periodista de Axios.

En los medios circulan imágenes atribuidas presuntamente al ataque contra Jarg. En el video se observan columnas de humo elevándose hacia el cielo.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Washington no ha atacado la infraestructura petrolera del país persa. “No hemos atacado su petróleo —aunque ese sea el objetivo más fácil de todos— porque eso no les dejaría [a los iraníes] ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o reconstruir [el país]”, afirmó.

“Pero podríamos atacarlo y [la industria petrolera de Irán] desaparecería, y no habría nada que pudieran hacer al respecto”, aseveró.

Cuán importante es la joya petrolera de Irán y qué pasará si EE.UU. decide destruirla

En la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Desde allí se gestiona, según las estimaciones, el 90 % de las exportaciones del crudo del país.

A mediados de marzo, EE.UU. atacó dicho territorio en lo que Trump describió como “uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio”.

“Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Pero, por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, señaló el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, agregó que si Irán u otros países interfieren el paso de buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraría inmediatamente esa decisión.

En paralelo, se produjo un corte de electricidad en parte de las ciudades de Karaj y Fardis, en la provincia de Alborz, informó la compañía local de distribución eléctrica.

“Como consecuencia del impacto de un proyectil contra líneas de transmisión eléctrica, la subestación Tohid quedó fuera de servicio y la parte oriental de la ciudad de Karaj, así como zonas del distrito de Fardis, sufrieron un corte de electricidad”, reza el comunicado.

Equipos operativos y de gestión fueron enviados al lugar y trabajan para restablecer el suministro.