Adiós a las luces LED

Estamos pasando de iluminar nuestras casas con puntos de luz concentrados a hacerlo con superficies vivas. Por esta razón, la bombilla, tal y como la conoces, está a punto de desaparecer.

Apenas uno se había acostumbrado a cambiar las bombillas de filamento por los LED y la industria está a punto de dar el salto a una nueva tecnología. El reinado del diodo convencional ha sido intenso pero corto.

Sin embargo, no pienses que este relevo generacional va solo de ahorrar unos céntimos más en la factura de la luz o de cambiar un casquillo por otro.

El cambio es mucho más profundo, y es que estamos pasando de iluminar nuestras casas con puntos de luz concentrados a hacerlo con superficies vivas. Por esta razón, la bombilla, tal y como la conocemos, está a punto de desaparecer. (ALH)

Tomado de Cubadebate