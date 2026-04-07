La Universidad de Matanzas, a través de su Facultad de Educación, convoca a la trigésima edición del Programa de Maestría en Ciencias de la Educación Superior, reconocido como Programa de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional en los años 2005-2009 y 2024.

El objetivo de este programa es desarrollar en el maestrante la capacidad de operar teórica y prácticamente con los contenidos de las Ciencias de la Educación Superior en los diversos contextos de su actuación profesional, favoreciendo una comprensión más profunda, una interpretación crítica y una transformación pertinente de la realidad en su esfera de trabajo, todo ello a partir de la investigación sistemática de la práctica educacional.

El programa privilegia la consolidación de habilidades investigativas orientadas al estudio y la transformación de fenómenos educativos, y se centra en favorecer la solución de los problemas esenciales del acto educativo, tanto en el ámbito escolar como en la práctica pedagógica del docente, mediante la aplicación de la investigación y la innovación educativa.

Los requisitos de ingreso incluyen: ser graduado universitario, presentar currículum actualizado, proponer un tema de investigación vinculado a un proyecto científico y avalado por un tutor miembro del claustro del programa, presentar completado el modelo PG-01 de Solicitud de Matrícula, y ser aprobado por el Comité Académico.

La solicitud de matrícula se formalizará en la Secretaría de Posgrado de la Universidad, donde deberán presentarse los siguientes documentos: documento oficial de solicitud (PG-01), currículum actualizado, fotocopia del título de graduado universitario cotejada en la secretaría del centro donde egresó, y copia del carné de identidad por ambas caras. La solicitud de matrícula con todos los requisitos mencionados deberá presentarse entre el 21 y el 30 de abril de 2026.

El cronograma establecido es el siguiente Recepción de las propuestas de los optantes del 8 al 14 de abril de 2026, selección de la matrícula el 16 de abril de 2026, y realización de la matrícula del 21 al 30 de abril de 2026.

Es importante destacar que el programa se desarrolla en su totalidad en un plazo de año y medio, incluida la defensa de las tesis como ejercicio de evaluación final.

Los maestrantes deben hacer uso sistemático de la informática, incluyendo el acceso a la plataforma MOODLE, redes profesionales y sitios de interés, como una forma de autogestión del conocimiento y el aprendizaje, por lo que se enfatiza la necesidad de disponer de tiempo y condiciones para la autopreparación y el trabajo colaborativo.

Se trabajará con fuentes de información en inglés. Además, los intercambios de cada maestrante con su tutor, a fin de garantizar la correcta conducción del proceso investigativo, serán sistemáticos y, de preferencia, de manera presencial.

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