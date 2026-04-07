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Matanceros condenan recrudecimiento del bloqueo

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #bloqueo #Homenaje #Matanzas #TV Yumurí #Vilma Espín

Los matanceros denunciaron el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia nuestro país durante un acto en el parque de La Libertad de La Atenas de Cuba.

En el encuentro homenajearon la impronta de Vilma Espín, eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas en el aniversario 96 de su natalicio.

El acto estuvo presidido por el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, miembros de las FAR, el MININT, de organizaciones políticas y de masas.

En el encuentro las piezas «Óleo de Mujer con sombrero» y «Mujer Bayamesa» de Silvio Rodríguez y Sindo Garay, respectivamente, interpretadas por el artista Reynaldo Montalvo homenajearon la fecha.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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