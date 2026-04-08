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Andrea Becali rompe récord nacional en 50 metros libres

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Andrea Becali #Cuba #Deportes #Educación Física y Recreación (INDER) #Instituto Nacional de Deportes #Natación

La cubana Andrea Becali estableció este martes marca nacional en los 50 metros libres, al detener los relojes en 25.87 segundos en el Abierto de Natación 2026 que se desarrolla en Australia.

Becali, de 21 años, rebajó dos veces su propia marca personal en la jornada: firmó 26.28 segundos en preliminares y luego superó esa barrera en la Final B, para convertirse en la primera nadadora de Cuba en bajar los 26 segundos.

Su actuación no solo desbancó el crono de Elisbet Gámez (26.00 s), vigente desde 2023, sino que también posiciona a la velocidad femenina cubana en el mapa global.

La capitalina, especialista también en pruebas de libre y espalda, ha representado al país en campeonatos mundiales juveniles y adultos, y su progresión constante la proyecta como figura clave de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Su tiempo en Gold Coast no solo es un récord nacional, sino un hito motivacional para la natación cubana, que celebra esta luz de velocidad y proyección internacional.

En la Final A de esa especialidad, el oro fue para la australiana Shayna Jack con 24.67 segundos, la plata para la estadounidense Olivia Wunsch (24.78) y el bronce para la también local Mollie O’Callaghan (25.39). (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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