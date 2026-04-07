Cuba

Afectación de 1870 MW para la máxima demanda del martes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Cuba #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
En la jornada de este martes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy.
La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1871 MW a las 20:50 horas. La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3518 MWh,

En cuanto al estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la disponibilidad a las 06:00 horas es de 1200 MW, la demanda es de 2518 MW, con 1337 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Las principales incidencias son las siguientes: avería en la Unidad 2 de la CTE Felton y en la Unidad de la CTE Antonio Guitera; mantenimiento en la Unidad 5 de la CTE Mariel, en las Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, y en la Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, hay limitaciones en la generación térmica con 366 MW fuera de servicio.

Para el pronóstico en el horario pico, se prevé la entrada de la unidad 5 de la CTE Energás Boca de Jaruco con 20 MW y el completamiento del ciclo combinado de dicha central con otros 20 MW. Con este pronóstico para el pico, se tendría una disponibilidad de 1240 MW frente a una demanda máxima de 3080 MW, lo que arroja un déficit de 1840 MW. Por lo tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1870 MW en ese horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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