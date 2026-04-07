Afectación de 1870 MW para la máxima demanda del martes

En cuanto al estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la disponibilidad a las 06:00 horas es de 1200 MW, la demanda es de 2518 MW, con 1337 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Las principales incidencias son las siguientes: avería en la Unidad 2 de la CTE Felton y en la Unidad de la CTE Antonio Guitera; mantenimiento en la Unidad 5 de la CTE Mariel, en las Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, y en la Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, hay limitaciones en la generación térmica con 366 MW fuera de servicio.

Para el pronóstico en el horario pico, se prevé la entrada de la unidad 5 de la CTE Energás Boca de Jaruco con 20 MW y el completamiento del ciclo combinado de dicha central con otros 20 MW. Con este pronóstico para el pico, se tendría una disponibilidad de 1240 MW frente a una demanda máxima de 3080 MW, lo que arroja un déficit de 1840 MW. Por lo tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1870 MW en ese horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate