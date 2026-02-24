Ciencia

Evalúan movimiento de corteza terrestre en el oriente de Cuba

Especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), realizan hoy estudios del movimiento de la corteza terrestre en el Oriente de Cuba, con tecnología de vanguardia como el Sistema Global de Navegación por Satélite.

El Doctor en Ciencias Geofísicas O’Leary’s González Matos explicó que el proyecto es liderado por jóvenes especialistas con asesoría de expertos de Geocuba y la Escuela Normal Superior de París; y cuentan además, con apoyo del Gobierno de Santiago de Cuba, la colaboración de la Oficina Regional de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Programa Mundial de Alimentos en Cuba.

Los hallazgos de esta investigación son considerados por los especialistas como cruciales para la estimación del peligro sísmico en la región, así como para la implementación de la Tarea Vida, Plan de Estado para enfrentar el cambio climático y sus efectos.

González Matos agregó que «la campaña de mediciones geodinámicas de alta precisión se realiza en el Cenais desde el 2018 y tiene como objetivo principal caracterizar los movimientos en la superficie de la corteza terrestre de la región oriental de Cuba».

Y concluyó que «su importancia radica en primer lugar porque permiten identificar el origen de los sismos, los movimientos relativos de la placa tectónica y el colapso de la corteza terrestre, además, conocer cómo es el movimiento de los bloques en esta región permite caracterizar cuán intensos son esos movimientos, dónde se está acumulando la energía. (ALH)

